Nowa spółka miejska zajmie się mieszkaniami komunalnymi w Łodzi. Zarząd Lokali Miejskich sobie nie radzi? Jaka jest polityka mieszkaniowa?

Zarząd Lokali Miejskich sobie nie radzi zarządzaniem mieszkaniami komunalnymi w Łodzi?

O planach powołania nowej spółki miejskiej w Łodzi głośno jest od lipca. Miasto Łódź ogłosiło wówczas przetarg na analizę modelu optymalizacji procesu zarządzania miejskim zasobem mieszkaniowym. W opisie istotnych warunków zamówienia czytamy m.in., że "wykonawca przygotuje dopuszczalny pod względem formalno-prawnym oraz zapewniający opłacalność finansową, model optymalizacji procesu zarządzania gminnym zasobem mieszkaniowym w Mieście Łodzi zmierzający do utworzenia spółki komunalnej". Znaczy to mniej więcej tyle, że bez względu na to, co z tej analizy wyjdzie, to i tak celem jest utworzenie nowej spółki, z zarządem i radą nadzorczą, w miejsce Zarządu Lokali Miejskich, dziś działającego na zasadach wydziału UMŁ.

CZY ISTNIEJE POLITYKA MIESZKANIOWA ŁODZI?

Miasto płaci za analizę stworzenia spółki ale spółki nie stworzy?