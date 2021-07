Nowa strefa płatnego parkowania przy aquaparku Fali i Orientarium. Parking Fali też będzie płatny

Łódzkie Orientarium ma przyciągnąć zwiedzających z całej Polski, by zostawili tu swoje pieniądze. Zapłacą jednak nie tylko za atrakcje, ale i parkowanie, bo al. Unii i ul. Krakowska mają być włączone do Strefy Płatnego Parkowania, a parking sąsiedniego Aquaparku Fala też będzie płatny. CZYTAJ DALEJ NA KOLEJNYM SLAJDZIE>>>

Na środowej (7 lipca) sesji Rady Miejskiej Łodzi radni głosować będą m.in. przesunięcie 900 tys. zł dla Zarządu Dróg i Transportu, który pieniądze te ma wykorzystać m.in. na wybór firmy, która zorganizuje system naprowadzania na wolne miejsca parkingowe. Powód to przewidywany wzrost zainteresowania powierzchniami parkingowymi ze względu na atrakcje, jakie jesienią przyniesie otwarcie łódzkiego Orientarium przy Miejskim Ogrodzie Zoologicznym. Ale to nie wszystko. Na wtorkowym (6 lipca) posiedzeniu komisji finansów poinformowano, że al. Unii Lubelskiej od stadionu, z którego korzysta Łódzki Klub Sportowy, do ul. Konstantynowskiej, ma zostać włączona do Strefy Płatnego Parkowania, w dokumentacji, którą otrzymali radni, zapis dotyczący płatnych miejsc parkingowych dotyczy także ul. Krakowskiej. Strefa zostanie poszerzona w przyszłym roku, a w grę wejdą prawdopodobnie stawki z podstref A i C, od czerwca podniesionych do poziomu opłat za pierwszą godzinę 4 zł, za drugą 4,50 zł, natomiast za trzecią 5 zł.

Głównym parkingiem dla zwiedzających Orientarium ma być płatny już w tej chwili parking przy Atlas Arenie, z którego ma być utworzone dogodne wyjście do Zoo i Orientarium. Jednak z wypowiedzi skarbnika miasta Krzysztofa Mączkowskiego wynika, że płatny będzie również do tej pory darmowy parking przy Aquaparku Fala. I zarządzająca Atlas Areną Miejska Arena Kultury i Sportu, i zarządzający Orientarium Miejski Ogród Zoologiczny, i Fala - wszystko to spółki miejskie. - Na swoich parkingach zarabiać będą spółki, na Strefie Płatnego Parkowania miasto - odpowiadał na pytania radnych Krzysztof Mączkowski. - Natomiast system naprowadzania na wolne miejsca parkowania w latach 2022-25 szacunkowo będzie kosztował 200 tys. zł za każdy rok.

Płatny będzie zatem nie tylko parking Atlas Areny, ale i parking Aquaparku Fala, o czym - jak nieoficjalnie wiadomo - mówiono w czerwcu także na posiedzeniu komisji transportu jako o jednym z wariantów. Co z parkingiem przy Orientarium? Przypomnijmy: podczas czerwcowej sesji radni przegłosowali dzierżawę działki, którą miasto odda Miejskiemu Ogrodowi Zoologicznemu na 15 lat. MOZ zapłaci 4,9 tys. zł miesięcznie za dzierżawę miastu Łódź i wybuduje parking na około 130 miejsc. Nie będzie to jednak parking dla zwiedzających Orientarium, a... dla klientów powstającego przy Orientarium Centrum Kongresowego, które ma zarabiać na komercyjnych wydarzeniach. Zarząd MOZ co prawda rozważał oddanie tych miejsc parkingowych dla klientów Orientarium, ale w końcu zdecydowano, że będą przeznaczone tylko dla Centrum Kongresowego. Budowę zaplanowano na 2022 r.

- Nie jestem przeciwny rozszerzeniu Strefy Płatnego Parkowania o okolice Orientarium i Fali, o ile zostaną zaproponowane racjonalne stawki - mówi radny Sebastian Bulak (PiS). - Problem jest zupełnie inny. Otóż roztaczano przed nami wizję, że Orientarium przyciągnie tu całą Polskę, ale ta cała Polska musi gdzieś zaparkować, tymczasem urzędnicy temat infrastruktury parkingowej wokół Orientarium po prostu przespali, bo wciąż nie wiadomo na przykład, gdzie zaparkują autokary wożące zorganizowane wycieczki. Byłem we wrocławskim Afrykanarium, jest tam płatny parking na 850 miejsc i nikt nie ma problemów z parkowaniem. Póki co wygląda na to, że bezpłatne miejsca parkingowe w okolicach Orientarium będą - o ile nic się nie zmieni - przy ulicach Minerskiej i Krzemienieckiej. Budowa Orientarium kosztuje 262 mln zł. Miasto Łódź na tę inwestycję zaciągnęło kredyt, by przyciągnąć atrakcjami zwiedzających z całego kraju. Bilet ma kosztować około 55 zł.

