Nowe miejsca: Bar Jacek Placek przy ulicy Pomorskiej w Łodzi. Placki ziemniaczane w różnych odsłonach

- O plackarni marzyłam przeszło dwadzieścia lat – wyznaje współwłaścicielka lokalu, Dorota Sikorska. - Kiedyś pracowałam jako animator lalkarz w teatrze lalkowym, jeździliśmy ze spektaklami po całej Polsce i często odwiedzaliśmy Wrocław. Tam była słynna buda z plackami, do której namiętnie chodziliśmy. I wtedy sobie obiecałam, że muszę kiedyś otworzyć coś podobnego. Co ciekawe, tego miejsca we Wrocławiu już nie ma, a gdy napisałam na Facebooku, że inspiracją dla mnie był właśnie tamten lokal, to odezwał się jego były właściciel i zapowiedział, że jak tylko będzie w Łodzi natychmiast nas odwiedzi.