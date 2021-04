Nowe miejsca pracy na granicy Łodzi i Rzgowa. Na jakich stanowiskach?

?

Centrum Logistyczne Rzgów będzie jednym z najnowocześniejszych magazynów na świecie, w którym ramię w ramię z ludźmi pracować będą roboty. Mimo pandemii TME tylko na przestrzeni ostatniego roku zwiększyło poziom zatrudnienia zę o ponad 150 osób. Wszystkie aktualne oferty pracy w TME można znaleźć na stronie: kariera.tme.eu.

Obecnie firma poszukuje pracowników do takich działów jak centrum logistyczne (zarówno pracownicy magazynu, jak i kadra kierownicza), marketing, analityka, HR, BHP, inwestycje maszynowe, video, IT, programowanie, zarządzanie projektami, księgowość, sprzedaż, transport – wylicza wiceprezydent miasta Łodzi, Adam Pustelnik. – To bardzo dobra wiadomość dla łodzian poszukujących pracy.