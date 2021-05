Nowe przepisy od 20 maja. Rolki, wrotki i deskorolki na drogach dla rowerów! Co to jest urządzenie wspomagające ruch?

W czwartek, 20 maja wchodzi w życie nowa ustawa z dnia 30 marca 2021 r., która zmienia Prawo o ruchu drogowym. Wprowadza ona definicję urządzenia wspomagającego ruch i wyjaśnia, jak można się nim poruszać. To duże zmiany dla osób jeżdżących na rolkach, wrotkach, deskorolkach czy mechanicznych hulajnogach.

Co to jest urządzenie wspomagające ruch?

W ustawie po raz pierwszy pojawiła się definicja urządzenia wspomagającego ruch. Urządzenie wspomagające ruch (UWR) to na przykład rolki, wrotki, deskorolka, hulajnoga tradycyjna.

Definicja: Jest to urządzenie lub sprzęt sportowo –rekreacyjny przeznaczony do poruszania się osoby w pozycji stojącej, napędzane siłą mięśni.

Do tej pory użytkownicy tych urządzeń nie byli objęci prawem o ruchu drogowym. Teraz przepisy będą precyzować, jak można jeździć na tych urządzeniach i gdzie.

Tak jak do tej pory użytkownicy mechanicznych hulajnóg, deskorolek czy rolek będą traktowani jako piesi. To oznacza, że nie mogą poruszać się po jezdni razem z samochodami. Jednocześnie użytkownicy hulajnóg, deskorolek i rolek zyskali prawo do jazdy po drogach dla rowerów!