Nowe przepisy w pakiecie deregulacyjnym. Nie ma obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych w samochodach

Już od początku lutego po zakupie używanego samochodu kierowcy nie mają obowiązku wymiany tablic rejestracyjnych. Do tej pory taki przywilej mieli tylko ci kierowcy, którzy mieszkali w tym samym powiecie, co poprzedni właściciel pojazdu.

Teraz obowiązek wymiany tablic jest całkowicie zniesiony, co oznacza mniej formalności i zmniejszenie opłat za przerejestrowanie pojazdu. Nowe tablice rejestracyjne to koszt 80 złotych. Oprócz tego, nie trzeba będzie ponosić dodatkowych kosztów za nalepkę kontrolną, którą umieszcza się na przedniej szybie naszego pojazdu. Dzięki temu, możemy zaoszczędzić prawie 100 złotych, co jest wygodne dla niektórych kierowców.