Nowe radiowozy w łódzkiej policji. Cztery specjalistyczne wozy będą obsługiwać będą obsługiwać zdarzenia drogowe w Łodzi

Wozy dla łódzkiej policji zostały zakupione przez Komendę Główną Policji i były współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt „ Bezpieczniej na drogach – Ambulans Pogotowia Ruchu Drogowego dla Policji”.

Najnowsza technologia

Radiowozy są wyposażone w nowoczesną technologię. Znajdziemy w nich między innymi Tachimetr, który pozwala z dużą dokładnością zwymiarować miejsce wypadku drogowego, oprogramowanie pozwalające na rekonstrukcję zdarzenia, a także stworzenie symulacji wypadku. Ponadto jest nowa sygnalizacja uprzywilejowana, działająca dzięki energooszczędnej technologii LED, świetlna tablica ostrzegawcza obsługiwana bezprzewodowo i ledowa najaśnica. Pracę urządzeń będzie wspomagać najnowszej generacji agregat prądotwórczy.

W pojeździe nie zabrakło również znaków drogowych, lamp ostrzegawczych, lustra do inspekcji podwozia, ultralekkiego parawanu, a także drogomierza i opóźnieniomierza przeznaczonego do sprawdzania skuteczności hamulców w pojazdach.

Co ciekawe pojazdy są wyposażone w ruter Wi-Fi, a w przestrzeni pasażerskiej znajduje się wyposażone i klimatyzowane biuro.