Nowe uprawnienia lekarzy rodzinnych. Dziewięć nowych badań dostępnych bez wizyty u specjalisty. To m.in. test anty HCV, CRP, CCP

Lekarze rodzinni od lipca mogą zlecać nowe badania

Nowe uprawnienia otrzymali z dniem 1 lipca lekarze rodzinni. Od piątku mogą zlecać więcej badań diagnostycznych. I tak lekarze zlecą testy na przeciwciała wirusa zapalenia wątroby typu C ( anty-HCV), antygeny bakterii helicobacter pylori w kale, testy wykrywające anginę (Streptest), pozwalające odróżnić infekcję wirusową od bakteryjnej u dzieci do lat 6 (CRP), czy diagnozujące reumatoidalne zapalenie stawów (anty CCP). Będą też mogli zlecić oznaczenie poziomu witaminy B12, kwasu foliowego i ferrytyny. Do tej pory takie testy mogli zlecać tylko lekarze specjaliści. Nowe rozwiązania mają sprawić, że np. wirusowe zapalenie wątroby typu C będzie częściej wykrywane.

Możliwość zlecenia nowych badań chwali Małgorzata Raczkiewicz, menedżer Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MEDAR w Łęczycy.