Nowe zawody na sportowej mapie Łodzi - Globitel Tower Run

Pierwsze z cyklu trzech wydarzeń odbędzie się już 12 czerwca 2022r od godz. 14:00 w kultowym budynku Orion Business Tower ul. Sienkiewicza 85/87 w Łodzi, który znany jest z tego, że od prawie 6 lat zarówno ambasador biegu Jarosław Piechota, jak i jego grupa "Piechotą po schodach" mają możliwość trenowania i szlifowania formy przed różnymi zawodami odbywającymi się w Polsce jak i zagranicą. Prognozowana liczba uczestników to ok. 150 osób, plus goście specjalni VIP, potwierdził już obecność nawet sam Mistrz Świata Towerrunningu Piotr Łobodziński.

Do pokonania zawodnicy będą mieli 14 pięter, 320 schodów oraz około 54 metrów w górę.

Zapisy już są otwarte, a wszelkie informacje można znaleźć na stronach:

https://globiteltowerrun.pl/

FB: https://www.facebook.com/GlobitelTowerRun

- Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości czy jest to sport dla niego, to zapraszamy na treningi w każdą środę o godz. 18:30 właśnie w naszym szklanym niebieskim biurowcu Orion Business Tower - informuje Jarosław Piechota. Zawody zostały objęte Honorowym Patronatem Prezydent Miasta Łodzi pani Hanny Zdanowskiej.