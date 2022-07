Nowi kandydaci do pierwszej jedenastki drużyny ŁKS. Zdjęcia

Zapewne większość była zaskoczona składem,. bo wyszliśmy takim samym składem, jak w meczu z Katowicami. To dlatego, że nie wszystko w meczu z Katowicami było złe. Nie pracujemy ze sobą długo, nie graliśmy wielu sparingów, podczas których ta drużyna mogła się zgrywać. Stąd taka, a nie inna decyzja. Cieszy mnie to zwycięstwo. Inaczej się pracuje, nasze głowy będą spokojniejsze. Pewności mimo wszystko jeszcze nam brakuje. Można grać w piłkę dobrze, ale jak się nie strzela bramek to na nic ta praca. Zachowujemy pokorę, ale potrzebujemy zwycięstw. Postawiliśmy na ten sam skład, choć Mateusz Kowalczyk, Keli i Jan Kuźma pukają do pierwszej jedenastki. Mogli zagrać już teraz w wyjściowej jedenastce, ale chcieliśmy zachować pierwszy skład, by automatyzmy zadziałały.