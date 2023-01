Nowi sponsorzy Widzewa: Urząd Marszałkowski i Łódzka Kolej Aglomeracyjna

– Województwo Łódzkie oraz Łódzka Kolej Aglomeracyjna zostaną sponsorami Widzewa Łódź – mówił prezes Widzewa Mateusz Dróżdż. – Jest to umowa, która pozwoli nam się rozwijać. Województwo Łódzkie i Łódzka Kolej Aglomeracyjna zostaną sponsorami pierwszej drużyny i zespołów Akademii Widzewa. Środki mają być przekazywane na rozwój drużyny, kwestie związanie z jej operacyjnym działaniem, oczywiście nie na pensje zawodników, ale na to, żeby Widzew mógł się rozwijać. Widzew jest Sercem Łodzi, ale i klubem całego województwa, ma rzeszę kibiców w całej Polsce.

W hierarchii sponsorów klubu oba podmioty zajmować będą miejsca w górnej części, oczywiście o wysokości kwoty sponsorskiej nie poinformowano. Umowa została zawarta na rok z możliwością jej przedłużenia. Logotypy Urzędu Marszałkowskiego i Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej znajdą się na spodenkach piłkarzy pierwszej drużyny oraz na koszulkach drużyn Akademii Widzewa.

– Łódzkie wspiera sport, to taki program, który kontynuujemy i rozwijamy – marszałek województwa łódzkiego Grzegorz Schreiber. – Cieszę się, że w ramach tego programu możemy dzisiaj powiedzieć o kolejnej cegiełce naszego działania. Tym działaniem będzie współpraca z jednym z najbardziej popularnych w województwie i w Polsce klubów, Widzewem Łódź. Nie trzeba mówić o karcie, historii klubu, bo ona jest znana. Ale ważna jest inna sprawa, Widzew jest klubem popularnym nie tylko w samej Łodzi, ale i całej województwie. To pierwszy z motywów, który spowodował, że o tej współpracy pomyśleliśmy. Naszym zadaniem, które podejmujemy jako województwo, to szkolenie dzieci i młodzieży. Wspieramy programy w różnych zakresach i spotkamy się z partnerem, który prowadzi tego typu prace z dzieci i młodzieżą. Mamy pole do znakomitej współpracy. Mamy zamiar ją rozwijać. Widzew jest nie tylko chlubą Łodzi, ale całego województwa łódzkiego. W ślad za tym pójdą sukcesy sportowe, o czym jestem głęboko przekonany. Tego kibicom Widzewa bardzo serdecznie życzę.