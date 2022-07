Nowi trenerzy w sztabie szkoleniowym drużyny ŁKS

Jak czytamy na oficjalnej stronie ŁKS Commercecon, Adrian Chyliński szlifuje warsztat trenerski od lat. W roli asystenta pierwszego trenera pracował w PGE Skrze Bełchatów, Metrze Warszawa, IŁ Capital Legionovii Legionowo, a obecnie pełni tę rolę również w reprezentacji Szwajcarii. W jego trenerskim CV nie brakuje staży w czołowych ekipach, takich jak AZS Politechnika Warszawska czy Lpr Volley Piacenza. W Legionovii w latach 2016-2019 pełnił rolę statystyka zespołu. Nic dziwnego, że trener Alessandro Chiappini widział go w roli swojego asystenta również w ŁKS-ie Commercecon Łódź.

– Z Legionovią współpracowaliśmy dokładnie przez 6 lat. To jest ogromny przeskok. Przechodzę do klubu z wielkimi tradycjami i aspiracjami, który będzie grał o najwyższe cele, więc będzie to gra pod presją – mówi o pracy w ŁKS-ie Commercecon Łódź. – Chociaż może słowo „presja” nie jest najlepsze, bo nie jestem osobą, która czuje presję ze względu na pracę czy mecze i wyniki, bo jest to moja pasja i miłość. Trzeba robić swoją robotę i bawić się tym, bo jak się stresujesz tym, co robisz, to nic z tego nie wyjdzie dobrego. Przychodzę do zespołu, który będzie grał o najwyższe cele, o mistrzostwo i puchar. Do tego gra w Lidze Mistrzyń, z najlepszymi zespołami w Europie. Dlatego jest to na pewno gigantyczna zmiana, możliwość rozwoju, złapania doświadczenia międzynarodowego. To dla mnie też stanie się częścią wielkiego klubu, bo trzeba sobie powiedzieć, że ŁKS jest dużym klubem, wielosekcyjnym, pod względem kibiców na kształt Panathinakosu czy Fenerbahce. W Legionowie też mieliśmy oddanych kibiców, ale jednak mniej. Tutaj mecze derbowe to są jednak tysiące gardeł, które zdzierają się, aby zespół grał jak najlepiej.