Nowiccy z miasta Łodzi. Historia ludzi łódzkich teatrów

Nowiccy z miasta Łodzi

Kamienica przy ul. Sienkiewicza 27 stanowi część historii polskiego teatru. Wmurowana w jej ścianę tablica przypomina, że mieszkał tu Feliks Żukowski. O historii tej kamienicy opowiadał nam właśnie Wiesław Nowicki, nieżyjący już łódzki aktor. W niej spędził pierwsze lata swojego życia. Jego rodzicami byli Sabina i Zygmunt Nowiccy, ludzie związani z łódzkimi teatrami. Zaraz po wyzwoleniu wprowadzili się do czteropokojowego mieszkania na parterze kamienicy przy ul. Sienkiewicza 27., Zygmunt Nowicki, wcześnie zaczął pracę, by pomóc matce. Zatrudnił się jako subiekt handlowy i jednocześnie trafił , mając raptem 16 lat, do Sceny Robotniczej Towarzystwa Uniwersytetów Robotniczych, powstałej z inspiracji PPS. Zdążył jeszcze poznać założyciela tej sceny Witolda Wandurskiego.