Nowoczesny tomograf komputerowy trafi do szpitala w Rawie Mazowieckiej

Na tle powstającego właśnie budynku bloku operacyjnego rawskiego szpitala odbyła się konferencja, podczas której Małgorzata Leszczyńska, dyrektor placówki, odebrała symboliczny czek na kwotę 2,7 mln zł – gdyż tyle wart jest zakupiony już dla placówki nowy tomograf – z rąk parlamentarzystów: senatora Rafała Ambrozika oraz posła Roberta Telusa.

– Spotykamy się tutaj, by przekazać ważną informację mieszkańcom ziemi rawskiej – mówił senator Rafał Ambrozik. – Otóż decyzją premiera podpisaną wczoraj do rawskiego szpitala trafi ultranowoczesny tomograf komputerowy, który usprawni diagnostykę w placówce. Tomograf, z którego obecnie korzysta szpital to sprzęt starej generacji. Jest bardzo mocno wyeskploatowany, często ulega awariom, a koszty napraw są bardzo wysokie. Tomograf, który przyjdzie to nowoczesny aparat 160 warstwowy i 80 rzędowy. Takiej aparatury nie ma w placówkach medycznych w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu rawskiego.– Spotykamy się tutaj, by przekazać ważną informację mieszkańcom ziemi rawskiej – mówił senator Rafał Ambrozik. – Otóż decyzją premiera podpisaną wczoraj do rawskiego szpitala trafi ultranowoczesny tomograf komputerowy, który usprawni diagnostykę w placówce. Tomograf, z którego obecnie korzysta szpital to sprzęt starej generacji. Jest bardzo mocno wyeskploatowany, często ulega awariom, a koszty napraw są bardzo wysokie. Tomograf, który przyjdzie to nowoczesny aparat 160 warstwowy i 80 rzędowy. Takiej aparatury nie ma w placówkach medycznych w bezpośrednim sąsiedztwie powiatu rawskiego.