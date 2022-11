Nowotwory męskie. Co panowie powinni wiedzieć o nowotworach prostaty, jądra, prącia i pęcherza moczowego? Jak sie badać i leczyć na NFZ?

Nowotwory męskich narządów płciowych. Jaka jest śmiertelność?

Nowotwory męskich narządów płciowych to poważny problem zdrowotny. Niemal co trzeci mężczyzna przynajmniej raz w życiu zachoruje na nowotwór jednego z narządów płciowych. Najczęściej mężczyźni chorują na raka gruczołu krokowego zwanego też rakiem prostaty. Dotyka panów po 50. roku życia, co czwarty chory umiera.

Zgonów byłoby mniej, gdyby chorobę wykrywano wcześniej. Wbrew obawom wielu panów do podstawowej diagnozy nie jest konieczne badanie przez odbyt, kluczowe jest, by każdy pan po czterdziestce raz do roku odwiedził urologa.

Jednym z podstawowych badań jest też oznaczenie stężenia PSA.