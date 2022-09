Nowy dyrektor szptiala w Zgierzu. Agnieszka Jóźwik odeszła, zastąpił ją Miłosz Dobrogowski

Była dyrektor będzie kontynuować karierę zawodową w sektorze prywatnym, w Polsko-Amerykańskich Klinikach Serca.

Szpitalem od września kieruje chirurg dr Miłosz Dobrogowski, który wcześniej był zastępcą dyrektora szpitala ds. medycznych. Formalnie jest pełniącym obowiązki dyrektora, wkrótce urząd marszałkowski rozpisze konkurs na nowego kierującego szpitalem.

Dyrektor Agnieszka Jóźwik kierowała szpitalem od lutego 2017 roku. Prowadziła go m. in. w czasie, gdy był on jednoimienny i zapewniał opiekę nad zakażonymi koronawirusem z całego województwa łódzkiego. Ostatnio głośno było o jej konflikcie z firmą wynajmującą pomieszczenia szpitala do dializ. Dyrektor zdecydowała, że po zakończeniu umowy szpital będzie prowadził dializy we własnym zakresie i już wystartował w konkursie organizowanym przez Narodowy Fundusz Zdrowia na kolejne lata.