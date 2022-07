Nowy dyrektor w ŁKS. To Michał Antczak, były rzecznik GKS Bełchatów. Zna smak europejskich pucharów

Michał Antczak pracę w piłkarskich strukturach rozpoczął on w 2005 roku, kiedy wygrał konkurs na stanowisko rzecznika prasowego „Brunatnych”. Funkcję tę pełnił przez blisko 17 lat pracując na poziomie Ekstraklasy, I oraz II ligi czy współorganizując wydarzenia związane z eliminacjami Pucharu UEFA oraz mecze pod egidą PZPN-u (finał Pucharu Polski, finał Pucharu Ekstraklasy czy też towarzyskie spotkanie Polska – Litwa). W 2016 roku pełnił przez dwa miesiące funkcję Prezesa Zarządu GKS „Bełchatów” S.A., a w 2020 roku sprawował rolę prezesa tworzonej wówczas Fundacji Akademia GKS Bełchatów.

Pracował w GKS Bełchatów w czasach największych sukcesów klubu - wicemistrzostwa Polski w 2007 roku i startu w Pucharze UEFA. GKS wyeliminował wtedy Ameri Tbilisi i przegrał z Dnipro Dniepropietrowsk.

– Bardzo mi miło, że moja praca została zauważona i doceniona propozycją objęcia tak istotnej funkcji w najstarszym łódzkim klubie sportowym. Zaproszenie do współpracy otrzymałem od pana Tomasza Salskiego, który przedstawił mi pomysł na zmiany organizacyjne w spółce i założenia planu na najbliższy okres. Ze swojej strony mogę obiecać jak zawsze pełne zaangażowanie w to, co robię. Ponadto chcę podzielić się swoim doświadczeniem wyniesionym z wieloletniej pracy na rzecz GKS-u Bełchatów i sportu w rodzinnym mieście – mówi 43-letni Antczak. – Widzę już obszary organizacji klubu, w których można dokonać korekt czy poprawić komunikację wewnętrzną i tę z podmiotami, z którymi ŁKS współpracuje. Przed nami niemałe wyzwania zarówno w codziennej, mniej widocznej dla kibiców pracy, jak i te związane z dużymi wydarzeniami. W klubie dokonało się sporo zmian personalnych, więc na pełne efekty jeszcze trzeba poczekać, ale jedno jest pewne, że nikomu nie zabraknie zapału, aby z każdym tygodniem było lepiej. Przy al. Unii pracują ludzie związani w przeszłości z GKS Bełchatów, znam też dobrze kilka osób, które na ŁKS „zjadły zęby”, więc ta współpraca od samego początku jest bardzo pozytywna – przyznaje nowy dyrektor zarządzający Łódzkiego Klubu Sportowego, cytowany przez lkslodz.pl.