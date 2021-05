Nowy komendant Straży Miejskiej w Łodzi to Patryk Polit, który dotychczas był tymczasowym komendantem łódzkiej SM

Straż Miejska w Łodzi ma nowego komendanta. Został nim Patryk Polit, który od początku lutego tymczasowo zajmował to stanowisko. Zwyciężył w konkursie, do którego nikt inny się nie zgłosił.Zmiany na stanowisku komendanta Straży Miejskiej w Łodzi rozpoczęły się z początkiem lutego. Wówczas funkcję tę przestał pełnić Zbigniew Kuleta, który przeszedł na stanowisko zastępcy dyrektora wydziału zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwa łódzkiego magistratu. Przez trzy miesiące miał go zastępować Patryk Polit, wówczas zastępca naczelnika wydziału ogólnomiejskiego Straży Miejskiej. Władze Łodzi zapowiedziały ogłoszenie konkursu na to stanowisko.Czytaj dalej

