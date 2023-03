Nowy lider ekstraligi rugby. To Budo 2011 Aleksandrów Łódzki

Hit w Aleksandrowie Łódzkim

Po tym, jak zespół Master Pharm Rugby Łódź przeniósł się do Aleksandrowa Łódzkiego i zmienił nazwę na Budo 2011, przyszedł czas na debiut Ekstraligi rugby w tym mieście. I to od razu z wymagającym rywalem, bo z zajmującą trzecią pozycję w tabeli ekipą Budowlanych Lublin.

To właśnie goście zaczęli od mocnego uderzenia bo od prowadzenia 6:0, kiedy dwa razy rzuty karne na punkty zamienił Nkululeko Ndlovu. Gospodarze jednak szybko wzięli się do odrabiania start i po sprytnym kopnięciu Elguji Kikvadze za linię obrony, jako pierwszy do piłki dopadł Paweł Urbaniak. Skrzydłowy zaliczył pierwsze przyłożenie w tym spotkaniu, a dwa „oczka” z podwyższenia dodał Kamil Brzozowski i Budo 2011 wyszli na prowadzenie.

Dziesięć minut przed końcem pierwszej połowy, znów Ndlovu dorzucił trzy punkty z rzutu karnego, ale końcówka pierwszej części gry zdecydowanie należała do zawodników z Aleksandrowa Łódzkiego. W 37. minucie, po szybkim wyciągnięciu piłki z formacji młyna i rozegraniu przez całą szerokość boiska, kolejne pięć punktów dla gospodarzy zdobył Damian Wlaźlak. Choć tym razem Brzozowski nie zdołał trafić między słupy, to kilka minut później dostał kolejną szansę na podwyższenie, którą tym razem wykorzystał. A poprzedził ją świetnie wykonany wyrzut z autu, po którym na pole punktowe wpadł Oleksandr Szewczenko.