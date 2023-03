Nowy oddział ratunkowy w Wieluniu gotowy na przyjęcie pacjentów. Przedstawiciele rządu zobaczyli efekty inwestycji za ok. 15 mln zł

Nowy oddział ratunkowy w Wieluniu gotowy na przyjęcie pacjentów

Ok. 15 tysięcy pacjentów w skali roku przyjmuje oddział ratunkowy w Wieluniu. Zatrudnionych jest tutaj 11 lekarzy, 16 pielęgniarek i 40 ratowników medycznych. SOR w nowej lokalizacji będzie w stanie nieść pomoc jeszcze większej liczbie osób w stanach zagrożenia życia. Urządzono więcej niż do tej pory stanowisk do resuscytacji oraz intensywnego nadzoru medycznego nad pacjentem. W sobotę 18 marca zorganizowano oficjalne podsumowanie inwestycji.