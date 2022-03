Nowy piłkarz Widzewa. Działaczom łódzkiego klubu zależało bym dołączył do zespołu

Piąty nowy zawodnik dołączył do pierwszego zespołu Widzewa. Kontrakt z klubem z alei Piłsudskiego podpisał pomocnik Patryk Lipski.

27-letni piłkarz przez ostatnie półtora roku występował w Piaście Gliwice, z którym rozwiązał umowę. W zespole z Górnego Śląska Patryk Lipski zaliczył 38 występów w Ekstraklasie, podczas których zdobył jedną bramkę.

Wcześniej ten ofensywny pomocnik grał w Lechii Gdańsk oraz Ruchu Chorzów. Z gdańskim zespołem sięgnął w 2019 roku po Puchar Polski, grając w finale na Stadionie Narodowym w Warszawie. Ogółem nowy zawodnik Widzewa rozegrał w Ekstraklasie 163 mecze i strzelił 18 goli.

Ponadto w barwach Lechii oraz Piasta zaliczył występy w kwalifikacjach do Ligi Europy, w których zdobywał bramki w meczach z duńskim Broendby oraz białoruskim Dinamo Mińsk.

Patryk Lipsk pomyślnie przeszedł testy medyczne i związał się z Widzewem Łódź umową na okres półtora roku. - Miło mi, że mogę tutaj być. Kontakt ze strony Widzewa był już od jakiegoś czasu i czułem, że działaczom łódzkiego klubu zależało bym dołączył do zespołu. To zaważyło na tym, że zdecydowałem się na taki ruch. Liczę na to, że zejście szczebel niżej będzie tylko chwilowe i niedługo będziemy mogli się cieszyć z awansu do ekstraklasy - powiedział Patryk Lipski dla widzew.com.