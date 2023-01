Nowy piłkarz Widzewa: Nie mogłem odmówić Widzewowi, bo nie poczułbym, co mnie w Łodzi czeka

Jak informuje widzew.com, lewy obrońca urodził się w 1997 roku w Rydze, a swoje pierwsze kroki w futbolu stawiał w miejscowym Skonto. Jeszcze jako junior postanowił jednak wyjechać z kraju i przenieść się do Niemiec. Trafił do Bayeru 04 Leverkusen, w barwach którego zanotował pięćdziesiąt meczów oraz zdobył siedemnaście bramek w młodzieżowych zmaganiach A-Junioren-Bundesligi. Regularnie grał też w Lidze Młodzieżowej UEFA.

Przed startem sezonu 2016/17 Ciganiks został wypożyczony do czwartoligowej Viktorii Köln, ale na boisku pojawił się tylko pięciokrotnie, w tym raz w przegranych barażach o awans do 3. Ligi. Po wygaśnięciu umowy z Bayerem 04, piłkarz związał się z inną niemiecką drużyną, Schalke 04. Występował w jej rezerwach, zapisując na swoim koncie dwadzieścia spotkań i pięć goli na piątym szczeblu rozgrywkowym.

Następnie Łotysz wyjechał do Holandii, do drugoligowego SC Cambuur, z którym w kolejnym roku walczył - bezskutecznie - o awans do Eredivisie. Po tej przygodzie zawodnik postanowił wrócić do ojczyzny, gdzie zdobył wicemistrzostwo kraju ze stołeczną ekipą RFS. Na Łotwie nie zagrał jednak miejsca zbyt długo, bo już po kilku miesiącach trafił na Ukrainę, do Zorii Ługańsk. Udany był dla niego zwłaszcza sezon 2020/21, w którym do siedemnastu występów w Premier lidze dołożył pięć meczów w fazie grupowej Ligi Europy.