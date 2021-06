Nowy prezes Widzewa o transferach do piłkarskiej drużyny. Nie będziemy robić transferów bazując na jednej osobie

Jak informuje widzew.com, na falach klubowego radia we wtorek gościł nowy prezes Widzewa Łódź Mateusz Dróżdż. W pierwszej kolejności odpowiadał na pytania dotyczące planów i działań na najbliższe dni. - Najważniejsze jest zakończenie budowy pionu sportowego. Dziś w klubie pojawi się trener, w najbliższym czasie zamkniemy również kwestię dyrektora sportowego. Mamy już osobę na stanowisku dyrektora skautingu, planujemy także zatrudnienie analityka. Nie może być tak, że robimy transfery bazując na jednej osobie. Choć teraz mamy już bardzo mało czasu i nie wszystko uda się zrealizować od A do Z, to jednak chcemy zbudować struktury, które będą służyły klubowi na lata - mówił Mateusz Dróżdż.

Jak przyznał nowy prezes, propozycję pracy w Widzewie miał już wcześniej, ale wówczas nie zdecydował się jej podjąć. - Wówczas miałem pewne obawy, a teraz przede wszystkim uporządkowane zostały kwestie właścicielskie. Nowy właściciel pokazał konkretną strategię i plan działania - od zmiany komunikacji z kibicami, przed podejście do sponsorów, aż po budowę ambitnej, szanującej tradycję drużyny - podkreślał w rozmowie z Jakubem Dyktyńskim i Marcinem Tarocińskim.