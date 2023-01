Nowy ratusz w Nowym Centrum Łodzi. Miasto nie rezygnuje z kontrowersyjnej inwestycji. O ile się opóźni?

Nowy ratusz w Nowym Centrum Łodzi

Potencjalnych wykonawców, którzy w formule partnerstwa publiczno-prywatnego zainwestują w projekt i budowę ratusza wybrano w połowie grudnia 2021 roku. Urząd Miasta Łodzi dopuścił do udziału w postępowaniu czterech potencjalnych wykonawców: skierniewicki Mirbud, warszawski Budimex, Mota-Egil Centrum-Europe z Krakowa i konsorcjum Warbud PPP7 jako lider konsorcjum z łódzką spółka LDZ2024. Tę ostatnią zarejestrowano we wrześniu, jest powiązana z łódzką firmą Budomal. To wieści sprzed trzynastu miesięcy, potem z Urzędu Miasta Łódź wyszedł tylko sygnał, że wybór partnera inwestycji oczekiwany jest na jesień, a prezydent Hanna Zdanowska przeprowadzkę urzędników z Piotrkowskiej 104 zapowiadała na 2024 r. Wiadomo już, że ten termin jest nie do utrzymania.