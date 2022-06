Nowy salon i serwis BMW Premium Arena już otwarty

Serwis mechaniczny

Pierwsza z nich to nowocześnie wyposażony, autoryzowany serwis mechaniczny marek BMW i MINI z sześcioma podnośnikami, specjalistycznym sprzętem diagnostycznym oraz stanowiskiem do pomiaru i ustawień geometrii zawieszenia.

Dobroński obiekt Premium Arena to kolejny ważny punkt na motoryzacyjnej mapie województwa łódzkiego. Budynek z zewnątrz robi wrażenie bardzo przemyślanego i estetycznego. Wnętrze skrywa ogromną przestrzeń serwisową – „za ścianą” salonu mieszczą się bowiem 3 przestronne hale obsługi posprzedażnej o łącznej powierzchni aż 2515 m².

Najnowocześniejszy serwis blacharsko-lakierniczy w województwie

Druga i trzecia hala serwisowa to certyfikowany obszar napraw blacharsko-lakierniczych z 25 stanowiskami. Jest to najnowocześniejszy tego typu obiekt w województwie łódzkim. Znajdziemy tu m.in. innowacyjną strefę do napraw nadwozi aluminiowych oraz dwie niezwykle ekologiczne i bezpieczne komory lakiernicze pozwalające na przywrócenie samochodom wyglądu sprzed zdarzenia drogowego z zachowaniem fabrycznego poziomu bezpieczeństwa.