Nowy sezon, nowy skład i nowe wyzwania rugbistek drużyny Venol Atomówki Łódź

- Po zakończeniu zeszłego sezonu, nasze młodsze koleżanki, które wcześniej grały w sekcji U16, zasilą szeregi drużyny seniorskiej. Cieszymy się, że dalej chcą kontynuować przygodę z rugby i dalej reprezentować barwy naszej drużyny. – mówi kapitan drużyny Venol Atomówek Łódź, Wiktoria Pietrzak

W zeszłym sezonie łódzka drużyna zajęła 7 miejsce w klasyfikacji generalnej całego cyklu Mistrzostw Polski. Jak przekonuje trener drużyny Ernest Hejna, dziewczyny chcą powalczyć o więcej.

- Nasze cele z zeszłego sezonu zostały spełnione. Chcąc się rozwijać, musimy stawiać sobie poprzeczkę coraz to wyżej. Każda z dziewczyn wie ile to kosztuje. Cały czas pracujemy nad rozwojem i liczymy, że wyniki to odzwierciedlą. – mówi Ernest Hejna

Łodzianki zaczną Mistrzostwa w I lidze gdzie zmierza się z drużynami: Legia Warszawa II, KS Budowlani Łódź oraz Diablicami Ruda Śląska. Po meczach fazy grupowej zostanie im do rozegrania mecz finałowy. Z kim stoczą ten pojedynek okaże się już w sobotę. Trzymajcie kciuki.