Nowy system poboru opłat na autostradach już od października. Teraz łatwiej się w nim zarejestrować. Jest zniżka na opłaty drogowe

Kierowcy samochodów osobowych z nowego systemu będą mogli korzystać na dwóch autostradach: A2 - między węzłami Konin - Stryków oraz A4 (między Wrocławiem a Sośnicą). Wystarczy, że zainstalują bezpłatną aplikację e-TOLL PL, dostępną w sklepach Google Play i App Store i zarejestrują się w systemie.

Łatwiejsza rejestracja w nowym systemie

Teraz - dla kierowców samochodów osobowych i właścicieli jednoosobowych firm - rejestracja jest uproszczona.

- Wystarczy podać numer rejestracyjny samochodu, urządzenia pokładowego oraz adres e-mail - mówi Przemysław Kocha, dyrektor Centralnego Ośrodka Informatyki. - Do systemu można się zalogować za pomocą profilu zaufanego.

Kierowcy, którzy zmienią system, otrzymają 25 proc. zniżki na opłaty drogowe do końca września. Do tej pory w systemie zarejestrowanych zostało 193 tys. samochodów, w tym 39 tys. osobowych. Aplikacja systemu została pobrana z sieci 134 tys. razy. Kierowcy, zarejestrowani w systemie viaTOLL, przejechali 11,7 mln kilometrów, a na opłaty drogowe wydali ponad 1,6 mln zł.

Magdalena Rzeczkowska, szef Krajowej Administracji Skarbowej, która odpowiada za nowy system poboru opłat, apeluje, by nie zostawiać na ostatnią chwilę rejestracji w nowym systemie. Urzędnicy przypominają też, że należy wyrejestrować się z poprzedniego systemu, gdyż nie dzieje się to automatycznie. Jeśli kierowca tego nie zrobi, to może ponieść podwójne opłaty i być zmuszony do złożenia reklamacji, by odzyskać pieniądze.