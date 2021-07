Nowy system poboru opłat na autostradach, też w okolicach Łodzi. Jak zmieniła się organizacja ruchu? Na co zwrócić uwagę?

Zmieniła się organizacja miejsc poboru opłat na autostradach A2 - na odcinku Konin-Stryków oraz A4 na odcinku Wrocław-Sośnica. Ma to związek z uruchomieniem nowego systemu e-TOLL. Na tych odcinkach mogą z niego korzystać także kierowcy samochodów osobowych.e-Toll to nowy system do poboru opłat za przejazd po wybranych odcinkach dróg krajowych i autostrad, który zastępuje dotychczasowy viaTOLL. Przeznaczony jest również dla samochodów osobowych, ale kierowcy muszą zainstalować bezpłatną aplikację e-TOLL PL, dostępną w sklepach Google Play i App Store.- Wraz ze startem systemu na miejscach poboru opłat autostrad A2 Konin-Stryków oraz A4 Wrocław-Sośnica, dla użytkowników systemu e-TOLL i viaTOLL zostały uruchomione prawe, skrajne pasy przejazdowe - mówi asp. Beata Bińczyk, oficer prasowy Izby Administracji Skarbowej w Łodzi. - Wprowadzono możliwość rozliczania opłaty za przejazd autostradą z wykorzystaniem aplikacji mobilnej e-TOLL PL.Czytaj dalej

