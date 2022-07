Nowy transfer Widzewa przed piątkowym meczem z Jagiellonią w Białymstoku?

Podopieczni trenera Macieja Stolarczyka (były obrońca Widzewa) wygrali na inaugurację ekstraklasy z Piastem Gliwice 2:0. Widzew przegrał z Pogonią w Szczecinie, a po meczu prezes Mateusz Dróżdż ujawnił, że Widzew stara się jeszcze o nowego zawodnika. – Ten transfer nie wydarzy się na pewno ani dzisiaj, ani jutro, bo jesteśmy skupieni na meczu z Jagiellonią – mówił trener Widzewa Janusz Niedźwiedź. – To się toczy swoim torem i tyle.

Na przedmeczowej konferencji kapitan Widzewa Patryk Stępiński powiedział: – Ciężko po jednym meczu coś powiedzieć, czy po trzech latach mojej nieobecności w ekstraklasie poziom jest niższy lub wyższy. Po meczu z Pogonią byliśmy rozczarowani. Realizowaliśmy w większości to, co sobie założyliśmy. Ale dwa momenty zadecydowały, że nie mamy punktów. Trzeba pamiętać, że za wrażenia artystyczne nikt w ekstraklasie punktów nie przyznaje. Trzeba punktować w następnych spotkaniach. To nie jest tak, że my tylko chcemy pięknie grać i czekać na pochwały. Coś ma wynikać z czegoś. Chodzi o to, żeby nie zmieniać swojego stylu i żeby to miało pozytywne skutki.

W Białymstoku zdaniem kapitana Widzewa trzeba zagrać konsekwentnie w defensywie i skutecznie pod bramką przeciwnika. Trzeba przyznać, że puenta kapitana była celna.

Sędzią meczu Jagiellonii z Widzewem będzie Piotr Urban (Warszawa). 37-letni arbiter sędziował w minionym sezonie mecz w Łodzi. 10 września 2021 roku Widzew pokonał wtedy GKSKatowice 3:1. Sezon jeszcze wcześniej – 10 marca 2021 gwizdał w meczu Odra Opole – Widzew (0:0). W 56 minucie podyktował karnego dla łodzian, ale Paweł Tomczyk nie wykorzystał jedenastki. Był też rozjemcą w meczu drugiej ligi, gdy Widzew przegrał z Olimpią Grudziądz w Łodzi 1:2. Tego meczu nie przypominamy.

– Sądzimy, że Jagiellonia nie zmieni swojego ustawienia po ostatnim meczu z Piastem – mówił trener Janusz Niedźwiedź. – Białostoczanie grają w inny sposób niż Pogoń i zwracamy na odmienne rzeczy niż te przed Pogonią. Nie wychodzimy ze strachem, że coś może się nie udać. Wierzymy, że swoją dobrą grę ze Szczecina zaprezentujemy w Białymstoku i swoją dobrą grę poprzemy korzystnym wynikiem. Nasi młodzieżowcy wyglądają dobrze i zasługują na grę. Poza Patrykiem Lipskim wszystkich mamy do dyspozycji. Czy przewiduję zmiany w składzie? Chcemy zagrać w wielu aspektach podobnie, jak z Pogonią, ale lepiej musimy zagrać w obronie. Po meczu Jagielloni z Piastem wiemy, jakie są mocne i słabe strony drużyny z Białegostoku. Znamy system, jakim gra Jagiellonia. ą