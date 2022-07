Nowy trener ŁKS. Jego żoną jest Polka. Marzył o pracy w polskiej reprezentacji

53-letni Alessandro Chiappini został nowym trenerem siatkarek ŁKS Commercecon. To dobrze znany szkoleniowiec z polskich parkietów ligowych. W swej karierze prowadził kluby: Atom Trefl Sopot (2010–12), Proxima Kraków (2016–18), PTPS Piła (2018–19), a od 2019 roku był opiekunem siatkarek DPD IŁCapital Legionovii Legionowo. Zespół Włocha w poprzednim sezonie walczył w ćwierćfinale play-off z Grot Budowlanymi Łódź. Pracował też na stanowisku trenera reprezentacji Słowenii.

Z Treflem Sopot w 2012 roku wywalczył mistrzostwo Polski, rok wcześniej zdobył srebrny medal.

Oto fragment wywiadu z Alessandro Chiappinim dla TVP Sport:

– Legionovia w ostatnim czasie gra bardzo dobrze, ale o panu głośno zrobiło się głównie ze względu na wybory selekcjonera polskiej reprezentacji. Kiedy podjął pan decyzję, żeby aplikować i wysłać swoje CV do konkursu?

– Wydaje mi się, że każdy trener marzy o tym, żeby być selekcjonerem bardzo dobrej reprezentacji. Takiej, jaką jest Polska. Jest tu wiele bardzo utalentowanych siatkarek. Trudno zdecydować, które są w danym momencie najlepsze dla drużyny narodowej. Trzeba znać je bardzo dobrze, aby wybrać te najlepsze. Wiedziałem, że Polska szuka nowego selekcjonera, więc chciałem spróbować. Wysłałem CV do federacji i zostałem poproszony o przygotowanie projektu, który zrobiłem. Tak to się zaczęło.