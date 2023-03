Nowy trener zmobilizował rywalki Grot Budowlanych. Kosztowny brak Moniki Fedusio

Łodzianki walczą o zajęcie miejsca 4-5 przed play-off. To daje nadzieje na awans do półfinału i derby z ŁKS Commercecon w walce o medale. Łatwiej bowiem pokonać BKS Bielsko-Biała niż Chemika Police.

Do osiągnięcia celu miało przybliżyć łodzianki zwycięstwo nad Pałacem Bydgoszcz. Podopieczne trenera Macieja Biernata były faworytkami tego spotkania z ósmą drużyną TauronLigi.

Niestety, pech chciał, że kilkanaście dni przed meczem z łodziankami w Pałacu nastąpiła zmiana trenera. Nowy szkoleniowiec Jakub Tęcza, jak to często w przypadku nowych mioteł bywa, zmobilizował swój zespół. Wcześniej Pałac pokonał UNI Opole 3:0, a teraz w pierwszym wyjazdowym meczu pod wodzą nowego trenera również 3:0 wygrał z faworyzowaną drużyną Grot Budowlanych

Łodzianki były chyba zbyt pewne siebie i niespodziewanie przegrały. Bydgoszczanki grały odważnie i bardzo dobrze w bloku.

W drużynie trenera Macieja Biernata dokuczał brak kontuzjowanej Moniki Fedusio. Reprezentacyjna siatkarka z zabezpieczonym kolanem pojawiła się na parkiecie dopiero w trzecim secie, ale było już za późno, by odwrócić losy meczu.

Sześć punktów blokiem zdobyła Anna Lewandowska z Pałacu. MVP meczu została jej koleżanka klubowa Pola Nowakowska.

W środę o 20.30 siatkarki Grot Budowlanych zagrają we Wrocławiu z #Volleyem.

Grot Budowlani Łódź - Pałac Bydgoszcz 0:3 (22:25, 22:25, 19:25)

Grot Budowlani: Ewelina Polak 1, Aleksandra Kazała 7, Marta Pol 5, Melis Durul 19, Adrianna Kukulska 3, Małgorzata Lisiak 1, Justyna Łysiak (l) oraz Julia Kąkol 5, Martyna Łazowska 1, Justyna Kędziora, Dominika Sobolska 5, Monika Fedusio, Judyta Gawlak 1. Trener: Maciej Biernat.