Nowy wiek emerytalny w 2024 roku? Będziemy pracować dłużej? Sprawdź szczegóły! 21.09.2023

Wiek emerytalny w Polsce

Zmiana wieku emerytalnego w 2024 roku

Temat zmian w systemie emerytalnym regularnie powraca. Pojawiają się zarówno pomysły podwyższenia, jak i obniżenia wieku emerytalnego. Jednym z projektów, jakie wpłynęły do Sejmu jest projekt PiS, który powstał w wyniku porozumienia "Solidarności" z rządem. Zakłada on między innymi uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych.

Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym, które przysługuje do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego (60 lat dla kobiet, 65 lat dla mężczyzn). Świadczenie to jest skierowane do osób, Emerytura pomostowa przysługuje osobom, które wykonywały prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, w pełnym wymiarze czasu pracy.

Nowy wiek emerytalny. Pojawiły propozycje zmian

Jak możemy przeczytać na stronie ZUS, prace uznawane za prace w szczególnych warunkach to np. prace: