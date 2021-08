O krok od medalu. Udany debiut trenera Łukasza Zielińskiego i zawodników na Mistrzostwach Świata

W zawodach wzięli także udział zawodnicy ŁKSG Edyta Kucharska i Tomasz Miśkiewicz. Dla szkoleniowca był to debiut w roli trenera Kadry Narodowej w zawodach tej rangi. Do zawodów przystąpiło 19 par męskich i 12 par żeńskich z całego świata. Od poniedziałku do środy trwała rywalizacja w grupach. Natomiast od czwartku zawodnicy i zawodniczki przystąpiły do fazy pucharowej. Siatkarze prowadzeni przez ozorkowianina w ostatecznym rozrachunku zajęli 9 i 17 miejsce. O niespodziankę pokusiły się kobiety. Barbara Kołtun i Anna Krzak doszły do ćwierćfinału gdzie musiały uznać wyższość Ukrainek. W ostatecznym rozrachunku zajęły ósme miejsce.

Natomiast druga nasza para kobieca czyli Edyta Kucharska i Pamela Łuszczyńska były krok od zdobycia medalu. W swojej grupie wygrały wszystkie mecze. W spotkaniu ćwierćfinałowym spotkały się z Czeszkami, które pokonały stosunkiem setów 2:0. Na trybunach centrum sportów plażowych w Sulejowie zapanowała euforia. Polki awansowały do półfinału i przystąpiły do walki o medale Mistrzostw Świata. Piątkowe spotkanie z Ukrainkami zapowiadało się bardzo ciekawie. Pierwszy set wygrały nasze siatkarki. W drugiej odsłonie rywalki dopięły swego i doprowadziły do remisu. Trzeci set miał zadecydować kto zagra o złoty medal w tych zawodach.