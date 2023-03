O ŁKS mówi się w reprezentacjach Polski i... klubach Serie A

ŁKS nie zagrał meczu. Dlaczego?

Trzech ełkaesiaków w kadrze

Trenujemy niemal w komplecie, wyłączając z tego naszych zawodników powołanych do młodzieżowych reprezentacji Polski. Aleksander Bobek i Mateusz Kowalczyk przebywają na zgrupowaniu kadry do lat 19 prowadzonej przez trenera Marcina Brosza (w turnieju II rundy eliminacji do mistrzostw Europy Polacy zmierzyli się dziś z Izraelem, 25 marca z Łotwą i 28 marca z Serbią), natomiast Kelechukwu Ibe-Torti (wraz z wypożyczonym do Górnika Polkowice Janem Kuźmą) przygotowuje się obecnie z reprezentacją do lat 20 do spotkania Elite League z Czechami (24 marca).

Bilety na mecz z Chojnicznką

Juventus chce kupić Aleksandra Bobka

Zaskakującą informację zawarł w swoim felietonie na łamach „Przeglądu Sportowego” włoski dziennikarz Gianluca Di Marzio. Pisze, że słynny Juventus latem poważnie interesował się pozyskaniem Aleksandra Bobka, ale ostatecznie do transferu nie doszło. W planach „Starej Damy” było zakontraktowanie Bobka i włączenie go do drużyny Next Gen (drugiego zespołu Juve), która występuje w Serie C. Bobek nie chciał odchodzić z ŁKS przed egzaminami maturalnymi i dopiero po zakończeniu sezonu klub wraz z zawodnikiem zastanowią się nad jego przyszłością.

Niewykluczone, że klub z Turynu złoży ofertę za golkipera już w najbliższym okienku transferowym. Jeśli doszłoby do takiego ruchu, to byłby to duży prestiż dla Łódzkiego Klubu Sportowego – pisze lksfans.pl.

Oby tylko młodemu następcy Jana Tomaszewskiego nie poprzewaracało się w głowie. Osiemnastolatek musi z dystansem podchodzić do zagranicznych propozycji. Do umiejętności i klasy Wojciecha Szczęsnego jeszcze trochę brakuje, co nie znaczy, że talent ma ogromny.