O powrocie Zbigniewa Bońka do Widzewa już nie ma mowy. Dobrze, że w Widzewie jest jego prawa ręka. Zdjęcia

Kilka dni temu w wywiadzie udzielonym Radiu Zet Zbigniew Boniek pytany był o swoją przyszłość i stwierdził, że widziałby się w codziennej pracy w klubie. To wlało nadzieje w serca widzewskich kibiców, którzy mieli podstawy by liczyć na to, że najlepszy zawodnik w historii Widzewa znowu pomoże mu organizacyjnie. To już jednak nieaktualne. Przynajmniej na razie. Jak wiadomo, Zbigniew Boniek został wiceprezydentem UEFA, a to olbrzymi zaszczyt i wielkie zobowiązanie. Nie ma mowy o łączeniu tych zadań z pracą w klubie.

Widzew ma jednak szczęście, bo w klubie wciąż jest i pozostanie prawa ręka Zbigniewa Bońka, czyli Władysław Puchalski. Ten zręczny menadżer od początku Reaktywacji czuwa nad rozsądnym wydawaniem pieniędzy. Także dziś kwestie finansowe spoczywają na barkach jego i dyrektora finansowego Dariusza Kowalika. Na pewno dzięki temu spokojniejszy może być zarówno zarząd spółki, jak i stowarzyszenie, które pełni rolę właściciela.