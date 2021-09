„O swoje marzenia trzeba walczyć” - mówi Julia Sobczyńska z Rogóźna w gminie Widawa, uczestniczka programu TOP MODEL Daniel Sibiak

22-letnia Julia Sobczyńska z Rogóźna w gminie Widawa w powiecie łaskim w minioną środę dostała się do finałowej piętnastki uczestników programu TOP MODEL. Zachwyca jurorów programu nie tylko urodą, ale też determinacją z jaką podchodzi do wszystkich zadań. Nam mówi o tym, że modeling to dla niej sztuka i chciałaby ją współtworzyć. W wywiadzie zdradza także, jak wspomina czasy spędzone w Rogóźnie, I LO w Zduńskiej Woli, gdzie się uczyła i co chce osiągnąć biorąc udział w TOP MODEL. Cała Polska usłyszała też o związku, który tworzy z kobietą. Nam opowiada o tym, jaka była jej droga do akceptacji, aby mogła czuć się w pełni szczęśliwa. A taka jest dzisiaj. Tym bardziej, że spełnia się zawodowo i godzi to z nauką. Właśnie obroniła pracę licencjacką na Uniwersytecie Łódzkim.