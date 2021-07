O włos od tragedii koło Tomaszowa Maz. Dziecko wypadło z bagażnika samochodu, którym kierowała matka

Do niebezpiecznego wypadku z udziałem dziecka doszło w poniedziałek, 19 lipca 2021 roku około godz. 13:00 na terenie gminy Czerniewice (powiat tomaszowski), gdzie na plantacji borówki kilkuosobowa rodzina dokonywała zbiorów.

W pewnym momencie 30-letnia kobieta postanowiła przejechać pojazdem typu Van na teren posesji. Nie byłoby w tym nic złego, gdyby nie fakt, że kobieta ruszyła autem z otwartą klapą części bagażowej, w czasie gdy w pojeździe znajdowała się dwójka jej dzieci w wieku 3 i 5 lat.

Niestety podczas wykonywania manewrów na podwórzu posesji młodszy z maluchów wypadł z pojazdu i prawdopodobnie został potracony przez vana. Nie obyło się bez szpitala i transportu dziecka Lotniczym Pogotowiem Ratunkowym do szpitala specjalistycznego oddalonego o kilkadziesiąt kilometrów.

- Na szczęście życiu dziecka nie zagraża już żadne niebezpieczeństwo, a odniesione obrażania okazały się być powierzchowne - mówi asp. Grzegorz Stasiak, rzecznik Komendy Powiatowej Policji w Tomaszowie Maz.

Tomaszowscy policjanci apelują do rodziców i opiekunów, by zwracali szczególną uwagę na bezpieczeństwo dzieci, bowiem nawet chwilowa utrata czujności może być brzemienna w skutkach. Zróbmy wszystko, by te wakacje w przyszłości były czasem tylko miłych wspomnień.