Obaj z Widzewa. Były trener kadry kontra przyszły selekcjoner reprezentacji

Piast w zaległym meczu PKOEkstraklasy przegrał z Rakowem 0:1 po golu Frana Tudora w 90 minucie. – To bolesna porażka – mówił trener zespołu z Gliwic Waldemar Fornalik. – Natomiast dużym pozytywem z tego meczu jest gra naszego zespołu, szczególnie w drugiej połowie, kiedy stworzyliśmy kilka sytuacji, ale ich nie wykorzystaliśmy.

Oby Piast przed meczem z Widzewem formy nie odzyskał. Trener łodzian Janusz Niedźwiedź powiedział na konferencji przed grą z Piastem: – Czekaliśmy na ten zaległy dla Piasta mecz z Rakowem. Ten mecz jest dla nas sporym drogowskazem. Poznaliśmy, jak Piast może zagrać z nami. Oczywiście mają różne sposoby na różnych przeciwników, ale nasze podobieństwa do Rakowa sugerują, że Piast w podobny sposób będzie chciał zagrać z nami. Mecz w Gliwicach pokazał, że Raków wcale nie był zespołem lepszym od Piasta.

Wjakim składzie zagra Widzew? – Staramy się rotować zawodnikami – dodał trener Janusz Niedźwiedź. – Na początku sezonu tego nie było, by drużyna złapała pewne powtarzalności. Teraz sporo zmieniamy. Trzymamy pod prądem wszystkich.

Waldemar Fornalik pracuje w Piaście ponad 5 lat, a Janusz Niedźwiedź w Widzewie prawie 16 miesięcy, co łodzianinowi daje czwarte miejsce w klasyfikacji trenerów pod względem stażu pracy na obecnych stanowiskach.

Na tę chwilę trener ma wszystkich piłkarzy do dyspozycji.

Obaj trenerzy mają w swym CVWidzew. Waldemar Fornalik pracował w Widzewie od 2 czerwca 2008 do 9 stycznia 2009. Obaj trenerzy mają lub raczej mogą mieć wspólny mianownik w postaci... reprezentacji Polski.

Waldemar Fornalik był selekcjonerem polskiej reprezentacji od 10 lipca 2012 do 16 października 2013. Był dość niespodziewanie wybrany, za jego kandydaturą przemawiały tylko sukcesy klubowe, jak może być w przypadku Janusza Niedźwiedzia za powiedzmy kilka lat.

Oto lista trenerów i daty, od kiedy pracują na obecnych stanowiskach.

1. Raków - Marek Papszun (od 18 kwietnia 2016)

2. Piast - Waldemar Fornalik (od 19 września 2017)

3. Miedź - Wojciech Łobodziński (od 16 czerwca 2021)

4. Widzew - Janusz Niedźwiedź (od 18 czerwca 2021)

5. Stal - Adam Majewski (od 8 lipca 2021)

6. Warta - Dawid Szulczek (od 8 listopada 2021)

7. Cracovia - Jacek Zieliński (od 10 listopada 2021)

8. Korona - Leszek Ojrzyński (od 17 grudnia 2021)

9. Zagłębie - Piotr Stokowiec (od 21 grudnia 2021)

10. Wisła - Pavol Stano(od 7 marca 2022)

11. Radomiak - Mariusz Lewandowski (od 25 kwietnia 2022)

12. Pogoń - Jens Gustafsson (od 22 maja 2022)

13. Legia - Kosta Runjaić (od 23 maja 2022)

14. Śląsk - Ivan Djurdević (od 2 czerwca 2022)

15. Jagiellonia - Maciej Stolarczyk (od 14 czerwca 2022)

16. Lech - John van den Brom (od 19 czerwca 2022)

17. Górnik - Bartosch Gaul (od 23 czerwca 2022)

18. Lechia - Marcin Kaczmarek (od 19 września 2022).