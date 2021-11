Obcasy na Torze Łódź - szkoła bezpiecznej jazdy dla kobiet

- Nasz projekt spotkał się z ogromnym zainteresowaniem i mieliśmy bardzo dużo zgłoszeń - mówi Mariusz Miękoś, sportowiec, biznesmen, kierowca wyścigowy, wielokrotny mistrz Polski, dziś prowadzący Fastline Racing Academy. - Na torze mieliśmy tłum, było ponad 30 osób, w tym 20 uczestniczek aktywnie jeżdżących. To było pierwsze szkolenie na torze jazdy sportowej i bezpiecznej dla kobiet, organizowane przez naszą szkołę.

Fastline Racing Academy - szkoła jazdy sportowej i wyścigowej ma łódzkie korzenie, bo jest założona i prowadzona przez wielokrotnego mistrza łodzianina Mariusza Miękosia.

- Odwiedziło nas wiele osobistości z motorsportu. między innymi dwukrotna mistrzyni Europy w drifcie, słynna Karolina Pilarczyk - ujawnił nasz mistrz kierownicy. - „Heels on the track” to autorski projekt mojej żony Magdaleny Miękoś.

Premierowe wydarzenie miało miejsce w sobotę na Torze Łódź.