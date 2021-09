Obchody 1 września 2021 r. w Wieluniu. Prezydent Andrzej Duda oddał hołd ofiarom bombardowania miasta ZDJĘCIA, WIDEO

Głowa państwa wzięła udział w porannej uroczystości na placu Legionów. Tradycyjnie o godz. 4:40 zawyła syrena, a następnie zabił dzwon "Pamięć i przestroga" - prezydencki dar dla Wielunia. Przemówienie otwierające obchody wygłosił burmistrz Paweł Okrasa. Po nim głos zabrał prezydent Andrzej Duda, który podkreślał, że "tu, w Wieluniu, byliśmy pierwszą ofiarą II wojny światowej".

- Nie mogli się pomylić. To był akt terroru, to nie była zwykła wojna. To było od samego początku złamanie wszelkich wojennych zasad, które wówczas i do dziś obowiązują – niebombardowania bez ostrzeżenia cywilnych obiektów, oznakowanych szpitali i punktów sanitarnych, miejsc kultu religijnego; bo w drugiej kolejności tu, w Wieluniu, zaraz po szpitalu zbombardowano kościoły, synagogę. Zniszczono ludziom życie - przemawiał prezydent. - Tamten świt, gdy wstawał 82 lata temu, to był dzień, który witał mieszkańców Wielunia i Polaków już w zupełnie innej rzeczywistości – rzeczywistości utraty wolności, ale przede wszystkim w rzeczywistości okupacji, grozy, cierpienia, utraty życia.