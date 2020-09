Obchody 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Premier Mateusz Morawiecki w Wieluniu. 81 lat temu Niemcy zbombardowali miasto FOTO, WIDEO

- Dlaczego właśnie to bezbronne miasto bez czołgów, bez broni, bez umocnień specjalnych, bez strategicznego znaczenia padło ofiarą niemieckich nalotów? 380 bomb o łącznej wadze ponad 46 ton spadło na Wieluń zabijając ponad 1000 osób. I na to pytanie trudno znaleźć odpowiedź językiem wojny. Bo to nie była zwyczajna wojna. Tutaj w Wieluniu po raz pierwszy objawił się barbarzyński zamysł Niemców - ludobójstwo i eksterminacja. I stając wobec tamtej prawdy musimy o tym pamiętać – mówił premier Morawiecki.