Obiady w szkołach w Łodzi i Pabianicach. Dlaczego w jednej podstawówce kosztują 5 zł, a w innej 12 zł? Co jedzą uczniowie na stołówkach?

Krupnik z kaszy jako danie pierwsze, na drugie: sznycel drobiowy z ziemniakami, surówka z marchwi i jabłka oraz kompot. To zestaw obiadowy, wydawany w czwartek (9 września) uczniom Szkoły Podstawowej nr 138 w Łodzi.

– Cena takiego zestawu to 5 zł – opowiada Piotr Bara, dyrektor SP nr 138. – Ze szkolnych obiadów korzysta 55-60 proc. naszych uczniów, rodzice finansują tylko „wkład do garnka”, bo magistrat opłaca obsługę kuchni w dwóch siedzibach zajmowanych przez SP nr 138. Być może, z powodu inflacji, od października podniesiemy cenę do 5,50 zł, ale nie jest to przesądzone.