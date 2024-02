Objawy braku witaminy B12. Apatia, osłabienie, kłopoty z pamięcią, depresja 12.02.2024

Za co odpowiada witamina B12 w organizmie?

Witamina B12 odpowiada m.in. za zdrowie psychiczne, układ pokarmowy i krwionośny.

Kobalamina usprawnia funkcjonowanie nerwów i uczestniczy w tworzeniu neuroprzekaźników, co bezpośrednio wpływa na psychikę. Witamina B12 odpowiada za syntezę serotoniny - hormonu szczęścia. Brak odpowiedniej ilości B12 odpowiada za zaburzenia tego neuroprzekaźnika, a to z kolei prowadzi do wahań nastroju i rozdrażnienia oraz depresji.