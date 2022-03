Objawy niedoboru cynku! Apatia, wypadanie włosów, zmęczenie to objawy niedobór cynku! Jakie są objawy niedoboru cynku? 8.03.2022

Objawy niedoboru cynku w organizmie

Cynk jest jednym z wielu mikroelementów w naszym organizmie. Zawartość cynku w ciele człowieka wynosi od 2 do 4 gramów. Jego niedobór lub też nadmiar, może powodować poważne problemy!

OBJAWY NADMIARU CYNKU

W organizmie człowieka cynk spełnia wiele istotnych zadań. Choć jest on bardzo potrzebny nie należy jednak dopuszczać do jego nadmiaru, ponieważ skutki mogą być opłakane. Do jednych z najczęstszych objawów nadmiaru cynku zalicza się: