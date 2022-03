Objawy niedoboru witaminy B12 apatia, osłabienie, kłopoty z pamięcią, depresja. Witamina B12 przyczyny niedoboru i skutki 8.03.2022

Za co odpowiada witamina B12 w organizmie?

Witaminy to związki chemiczne odgrywające olbrzymią rolę w naszym życiu. W organizmie sterują ogromną ilością procesów. Są odpowiedzialne za ich prawidłowy przebieg. Nazwę witamina wprowadził odkrywca witaminy B1 polski chemik Kazimierza Funk. Nie inaczej jest inaczej z inną witaminą z grupy B - witaminą B12, zwana też kobalaminą lub czerwoną witaminą. Substancja ta jest niezbędna przy powstawaniu krwi, ma wpływ na układ pokarmowy i psychikę. Niedobór witaminy B12 wywołuje anemię złośliwą, jest odpowiedzialny za trwałe uszkodzenia układu nerwowego.

Witamina B12 odpowiada m.in. za zdrowie psychiczne, układ pokarmowy i krwionośny.

Kobalamina usprawnia funkcjonowanie nerwów i uczestniczy w tworzeniu neuroprzekaźników, co bezpośrednio wpływa na psychikę. Witamina B12 odpowiada za syntezę serotoniny - hormonu szczęścia. Brak odpowiedniej ilości B12 odpowiada za zaburzenia tego neuroprzekaźnika, a to z kolei prowadzi do wahań nastroju i rozdrażnienia oraz depresji.