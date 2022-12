Objawy niedoboru witaminy C. Kto jest hiperwitaminozę? Znaczenie witaminy C i skutki niedoboru 4.12.2022 Norbert Uram

Witamina C to prawdopodobnie najbardziej znana witamina w naszym organizmie. czy na pewno wiesz jakie są skutki niedoboru witaminy C? Czy można przedawkować witaminę C? Sprawdź, objawy niedoboru i nadmiaru witaminy C.