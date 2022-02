Objawy niedoboru witaminy C. Przyczyny braku witaminy C. W jakich produktach jest najwięcej kwasu askorbinowego? 14.02.2022 Katarzyna Bil

Często sięgamy po witaminę C zimą, by wzmocnić swoją odporność. Witamina C ma jednak wiele innych właściwości bez których trudno o prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Zobacz, jakie są objawy i przyczyny niedoboru witaminy C. W jakich produktach witaminy C jest najwięcej?