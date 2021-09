Obrońca ŁKS zagrał jak Franz Beckenbauer. To porównanie nie musi wcale szokować

Mało kto w końcówce meczu z Sandecją zdecydowałby się w ostatniej akcji na taką ułańską szarżę. Maciej Dąbrowski podjął decyzję, że musi zaatakować z głębi pola, zrobić różnicę i w taki sposób może uda się przechylić szalę zwycięstwa na korzyść ŁKS. Jak pomyślał, tak zrobił.

W 94 minucie Maciej Dąbrowski miał piłkę za kołem środkowym na własnej połowie boiska. Rozpoczął swój rajd, niczym Franz Beckenbauer, mistrz świata 1974, kapitan reprezentacji Niemiec, który słynął z takich ataków. Najpierw Maciej Dąbrowski minął Damira Sovsicia, podciągnął piłkę kilkanaście metrów i oszukał zwodem Michała Walskiego. Już był przed polem karnym Sandecji. Efektownym podaniem bez zamachu prawą stopą zagrał do Maciej Radaszkiewicza, który dostroił się do tej akcji miesiąca. Wszedł w pole karne i strzelił nie do obrony.

Maciej Dąbrowski w przeszłości występował m.in. w GKS Bełchatów, Pogoni Szczecin i Legii Warszawa. Ze stołecznym klubem wywalczył dwukrotnie mistrzostwo Polski i krajowy puchar, został wybrany najlepszym obrońcą polskiej ekstraklasy 2016/2017. Znalazł się nawet w kręgu zainteresowań byłego selekcjonera reprezentacji Polski Adama Nawałki. Wkadrze ostatecznie nie zagrał, ale w teraz w ŁKSpokazał dużą klasę. ą