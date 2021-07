Obrońca z Czarnogóry będzie reprezentował barwy Widzewa Łódź

Londyn pożegnał Euro 2020. Gorzka pigułka dla Anglików, radość Italii. Zobacz zdjęcia i wideo

- I will never eat pizza again (Nigdy więcej nie zjem pizzy) - śpiewała grupka Anglików w centrum Londynu po porażce ich reprezentacji w finale Euro 2020 z Włochami. To byli nieliczni kibice, którzy do przegranej "Trzech Lwów" podeszli z humorem. Reszta fanów była niezwykle rozczarowana.