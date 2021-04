Oby to była niedziela dla GKS Bełchatów

Gospodarze tego spotkania zajmowali ostatnie miejsce w tabeli rundy jesiennej, mieli na koncie zaledwie dziewięć punktów. Bełchatowianie z 14 punktami plasowali się na 15 miejscu. Po 27. kolejce sytuacja znacznie się zmieniła. To Resovia jest 15 i może się pochwali 25 “oczkami”. Tabelę zamyka GKS - punktów 17. Drużyna z województwa łódzkiego traci do przedostatniego GKSJastrzębie cztery punkty, a przypominamy że do II ligi spada jedynie najsłabsza drużyna. Do końca sezonu pozostało jeszcze siedem kolejek. Faworytem niedzielnego meczu są rzeszowianie. Drużyna trenera Radosława Mroczkowskiego potrafiła w poprzedniej kolejce powstrzymać rewelacyjną Sandecję Nowy Sącz, z którą zremisowała na wyjeździe 1:1 (0:0). GKS, jak zapewne kibice pamiętają, nie sprostał Widzewowi i przegrał na swoim boisku 2:3 (1:2). W ekipie miejscowych gra dwóch byłych giekaesiaków. To wychowanek GKSPrzemysław Zdybowicz oraz Cezary Demianiuk. W Bełchatowie jest Sebastian Zalepa, były gracz Resovii.ą